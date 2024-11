Počela je sa malim ulogama u manje zapaženim filmovima, ali nije joj trebalo mnogo da skrene pažnju na sebe. Iz Sovjetskog Saveza se vratila 1935. godine, a već 1936. godine igrala je glavnu žensku ulogu u vesternu "Rhythm on the Range", pored Binga Krozbija, kao i u čuvenoj drami "Come and Get It". Snimila je nekoliko veoma uspešnih filmova, 1937. godine glumila je pored Kerija Granta u "The Toast of New York".