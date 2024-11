Ipak ni vrhunsko obrazovanje ni upućenost u dvorske manire i spletke nisu mogle da pripreme Paolu za sve sa čim će se suočiti u narednim godinama. Ova lepotica iznenada će postati kraljica Belgije: položaj koji sa sobom nosi raskoš i uticaj, ali i velike odgovornosti i pritisak javnosti - zadatak da se dopadne narodu, rodi naslednike, bavi humanitarnom radom... Uz to, bila je akter jednog od najvećih i najponižavajućih javnih skandala u istoriji belgijskog prestola.

Obe porodice želele su da se par venča u Vatikanu, na ceremoniji koju bi vodio niko drugi do papa, ali belgijska vlada insistirala je da se venčanje održi na njihovom tlu, u Belgiji. Na kraju je postignut sporazum, a Paola i Albert venčali su se dva puta - u julu 1959. imali su građansku, a potom i katoličku ceremoniju.

Troje dece za pet godina braka i sunovrat ljubavi Princ i princeza očekivali su lak i romantičan brak, ali je njihov odnos bio u senci nestabilne političke situacije u Belgiji. Takođe, Paola, navknuta na beskrajno leto, imala je poteškoća da se prilagodi dugim belgijskim zimama. Za 21-godišnju devojku koja je samo želela da uživa u životu, dugi sumorni dani u hladnoj palati bili su iscrpljujući. Vremenom je počela da bude duboko nesrećna, a to je neminovno uzimalo danak u odnosu sa Albertom.

U prvim godinama braka supružnici su dobili troje dece - sinove Filipa i Lorana i ćerku Astrid, ali ni to im nije pomoglo da poprave svoju narušenu vezu. Albert je tokom 60-ih godina sve češće počeo da putuje bez svoje supruge, a ubrzo je uplovio u vanbračnu aferu sa baronicom Sibil de Selis Longšamp , sa kojom se otvoreno pojavljivao u javnosti.

Paola je teško podnela ovaj događaj, njena nesreća se produbila i sve o čemu je mogla da razmišlja jeste razvod. No, doba od pre pola veka, nije bilo toliko naklonjeno ženama, posebno ne onim udatim za "krupne zverke" - ubrzo je belgijski dvor zastrašivanjem odvratio Paolu od namere da se razvede. Albertov stariji brat, kralj Boduen, navodno joj je poručio da će svako zvanično razdvajanje značiti da će izgubiti svoju decu. Ona se pomirila sa tim da razvoda neće biti, ali je gotovo 20 godina sanjala o slobodi.

Paolino neraspoloženje i apatija uticala su i na njen odnos sa decom - dala im je mnogo manje ljubavi nego što je mogla i trebalo. To je nešto zbog čega je gorko zažalila, kako je i sama priznala u kasnijim godinama. "Sada znam koliko je važno pokazivati naklonost svojoj deci, ali tada nisam znala bolje. Šteta što ne možemo da uradimo sve iznova, jer sada razumem koliko je važno davati ljubav", rekla je jednom prilikom.

Za Paolu i Alberta prekretnica je bila 1993. godina - tada je preminuo njegov brat, kralj Bouden. Albert je preuzeo presto, a Paola je postala kraljica; to je značilo da više nije mogla da ostane zaključana u palati, daleko od svih, već su je čekale brojne državničke obaveze.

Nova faza u životu ovog para i njihov zvanični angažman doprinela je tome da ponovo provode mnogo vremena zajedno, kao i da se između njih probudi stara iskra. Jednog dana, kralj Albert ponovo je izjavio ljubav svojoj supruzi. Prisećajući se ovog trenutka mnogo godina kasnije, kraljica je priznala: "Bilo je to veoma lepo".

Kralj Albert abdicirao je 2013. u korist svog sina Filipa, sadašnjeg belgijskog kralja, a on i Paola počeli su još intezivnije da provode vreme zajedno. No, ubrzo ih je sačekao novi skandal - Albertova vanbračna ćerka Delfin upustila se u sudsku bitku kako bi dokazala da je on zaista njen otac. Spor je trajao sedam godina, a bio je vrlo javan i potresan - sa upornim Albertovim insistiranjem na tome da Delfin laže. Na kraju je putem DNK testa istina dokazana, a ova dama dobila je titulu belgijske princeze i očevo prezime.