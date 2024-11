Glumila je tada Angelinu, beskućnicu kojoj su Dunja i Franjo pružili dom, a onda je i odabrali da im bude surogat-majka. No ona im poremeti plan, a na kraju serije ipak ne rodi Dunjino i Franjino dete te završi na psihijatriji.

Od njene uloge u seriji prošlo je 17 godina, a ta Šibenčanka danas ima 52 godine. U glumu se zaljubila još kao dete, ali do svog uspeha dugo je čekala. Kao 20-godišnja devojka odselila se u London, gde je glumica radila kao bejbisiterka.

"Kada sam sletela u London, došla sam kao bejbisiterka, porodica koja je trebalo da me dočeka je kasnila oko dva sata. Ja sam sedela na koferima i plakala pored onih informacija i mislila kako ću se sada vratiti od sramote. I nakon dva sata oni su se pojavili - kao, nešto smo igrali fudbal, pa smo malo kasnili", rekla je Danira, prenosi RTL.

Iako su joj poslodavci već na samom početku pokazali kakvi su, Danira im je dala drugu šansu, ali to nije dugo trajalo. Beg od njih bio joj je jedini izlaz.

"U Narodnom pozorištu tražili su konobare. Došla sam tamo, javila se na oglas i sećam se da me menadžer restorana pitao: 'Ti voliš pozorište?' Ja sam rekla da sam u pozorištu bila jednom u životu, ali treba mi posao, i on je rekao: 'OK, možeš'", priča Danira.