Pevačica Lili Alen nedavno je otkrila svoje "grešno zadovoljstvo" u podkastu "Miss Me" koji snima sa svojom prijateljicom Mikitom Oliver i tako se našla na meti negativnih komentara . Lili je priznala da joj veliku radost donosi kad se može da odmori od svoje dece , ćerke Etel Mari i Marni Rouz koje je dobila s bivšim suprugom Semom Kuperom.

"Žao mi je njene dece. Očigledno ne uživa u majčinstvu i jednog dana će one pročitati sve ovo ," glasio je jedan od komentara.

"Toliko me ljuti ova žena," zaključio je drugi.

"Deca su mi uništila karijeru. Volim ih i upotpunjuju me, ali što se tiče pop-karijere, potpuno su mi je uništile ," rekla je ona i istkla da ljudi "ne mogu imati sve" što žele.

"Stvarno me živcira kad ljudi kažu da možeš imati sve jer, iskreno, ne možeš. Neki ljudi biraju svoju karijeru umesto svoje dece i to je njihova stvar, ali moji su roditelji bili prilično odsutni kad sam bila klinka. Osećam se kao da je to ostavilo neke gadne ožiljke na meni koje nisam voljna ponoviti na svojoj deci," istakla je Lili.