Kameron Dijaz je danas jedno od najsvetlijih imena Holivuda, ali njen put do slave nije bio nimalo lak. Rođena je 30. avgusta 1972. godine u San Dijegu, a odrasla je u porodici sa raznolikim korenima. Tata joj je poreklom Kubanac, dok njena majka Bili vuče korene iz Severne Amerike, Italije i Nemačke.

Kameron je svoju karijeru započela kao model sa samo 16 godina, a njen šarm i prirodna lepota brzo su je doveli do velikih reklamnih kampanja. Radila je za poznate brendove kao što su Calvin Klein i Coca-Cola, a našla se i na naslovnicama magazina poput Mademoiselle i Seventeen. Iako je njen rad u modnoj industriji uključivao mnoge značajne projekte, pravi preokret u njenoj karijeri nastao je kada je dobila priliku da nastupa pred kamerama.

Prvi koraci u Holivudu Njen filmski debi bio je 1994. godine u kultnom filmu „Maska“ sa Džimom Kerijem, koji ju je katapultirao u svet Holivuda. Iako je bila nova u svetu filma, njena energija, šarm i komički tajming odmah su je lansirali među zvezde. Ovaj film je bio samo početak – Kameron je ubrzo nastavila da radi i stvara kultne naslove, kao što su „ Najslađe stvorenje“, „ Čarlijevi anđeli“ , “ The Holiday“ i mnogi drugi.

Na početku karijere, Kameron je uspela da se pozicionira u Holivudu kao simbol komedije i akcije, ali i da istovremeno ostvari uspeh i u dramama poput „Bande Njujorka“ (režija Martin Skorseze) i „Biti Džon Malkovič“ (Being John Malkovich).

„Jedina stvar koja me brine je to što moram da živim do 107. godine. Dakle, nema pritiska“