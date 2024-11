42-godišnja pevačica se u junu 2022. godine udala za Sema Asgarija , no ljubav nije potrajala. Par se zvanično razveo u avgustu ove godine.

Nakon što se saznalo da se par razvodi, kružile su glasine da je razlog za to njena nevera. Izvor je tada rekao da je Sem pokušavao da pregovara o uslovima predbračnog ugovora, ali je on to demantovao. Asgari je podneo zahtev za razvod od Spirs 16. avgusta navodeći kao razlog "nepomirljive razlike".