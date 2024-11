'Tako mi je bilo lakše. To je bežanje od stvarnosti i bežanje u lik koji nisam ja, onda manje boli. Dobra gluma je zadnja stepenica ka šizofreniji. Moraš se dati jako, a s druge strane ostati zdrav u glavi', rekao je svojevremeno.

'Dok sam dolazio kod te bake u Bosanski Novi ona me terala da uveče 'učim', to znači da se molim Bogu, da se klanjam. A ja sam kao dete bio umoran, po ceo dan sam se igrao, s decom trčkarao, samo sam čekao leći i spavati, a baka nije imala razumevanja, ona je mene tad mučila. Ja verujem, ne mogu biti bez vere, ali agnostik sam, nisam ateista. A druga baka me nikad nije terala da idem u crkvu, ali smo kod nje slavili i Božić i Uskrs, iako je deda, njen muž bio musliman, slavili smo sve', ispričao je Nadarević svojevremeno.