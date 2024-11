Kada je bivši predsednik Jugoslavije Slobodan Milošević 2001. prebačen u Hag, rukovodeći ljudi Tribunala slavili su uz vino. To je svojevremeno otkrila nekadašnja glavna tužiteljka Haškog tribunala Karla del Ponte . Ona je naime, pre nekoliko godina za TV produkciju agencije Sensa detaljno opisala kako je tekla operacija prebacivanja Miloševića u Hag 28. i 29. juna 2001. godine.

- On me je pozvao i rekao da šalje jednog svog pomoćnika da mi prenese novosti. Došao je iste večeri i rekao mi: "Sutra ćemo uhapsiti Miloševića." Sećam se da mi je rekao da za to zna samo troje ili četvoro ljudi, ali da će stvar biti obavljena - rekla je ona.