Raw Image Ltd / Goff Photos / Profimedia

Rekla je za magazin Harper's Bazaar: "Pretpostavljam da je nekada bilo zabavno izlaziti i biti praćena od strane paparaca dok hodate po Bond Stritu – i oblačila bih se znajući da ću biti fotografisana. Ne želim to više. Radim ovo predugo. Pretpostavljam da sam to volela dok sam odrastala, ali danas ima previše svega; previše obaveza; previše dece o kojima treba da se brinem. Probudila sam se sa 50 godina, i briga me manje."