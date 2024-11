Inače, iako detalji o tipu žene koji privlači Kostića ostaju misterija, on je jasno izrazio svoj stav prema trendu plastičnih operacija. Glumac nije sklon savremenim estetskim intervencijama koje mnoge žene danas praktikuju.

- Da, pa to sigurno nije moj tip žene. Ta mi neće rađati decu i ići pred staru majku sigurno. A to koji je moj tip žene, to samo ta žena zna - izjavio je Kostić za Blic svojevremeno