Arijana i Dalton upoznali su se 2020. godine te nekoliko meseci kasnije potvrdili vezu u spotu Džastina Bibera za pesmu “Stuck With U”. Iste su se godine, u decembru, verili, a venčali su se 2021.

Zahtev za razvod su podneli u septembru 2023. godine. Tada je izvor za Page Six rekao da su zajednički doneli tu odluku. Nije prošlo dugo kada je Grande započela vezu s kolegom Itanom Slaterom, koji se nešto kasnije razveo od supruge Lilli Džej s kojom je prošle godine dobio sina.

Razlozi nisu poznati, a ni Čening ni Zoi se nisu javno oglašavali. Glumica je prvi put viđena bez vereničkog prstena u oktobru tokom izlaska sa koleginicom iz serije "Big Little Lies", Šailen Vudli.

Tejtum i Kravic su se povezali još 2021. kada su ih paparaci uslikali nakon izaska. Upoznali su se na snimanju Zoinog rediteljskog debija "Blink Twice", u kojem je Tejtum glumio. Svoju vezu skrivali su od javnosti , te je bilo pravo iznenađenje kada je obelodanjeno 2023. da su se verili.

Poznata 44-godišnja pevačica i Džonson "trenutno žive odvojeno" kako navode izvori, i "pokušavaju da smisle kako da prođu kroz proces razvoda, a da to što manje utiče na život njihove dece".

Istog dana kada je Džonson viđen bez venčanog prstena, izvor je za "Page Six" rekao da on i pevačica više ne dolaze zajedno na školske događaje svoje dece.

Džesika i Erik u braku su od jula 2014. godine, a zajedno imaju ćerke Maksvel (12) i Birdi (5), kao i sina Ejsa (11). Atraktivna plavuša već ima jedan brak iza sebe, od 2002. do 2006. bila je udata za glumca i muzičara Nika Lašea.

" Udaljili su se. To ju je nagnalo na ovu odluku više nego išta drugo. Ovo je nešto što ona želi da uradi. To nije nešto što se dogodilo preko noći. Na istoj su stranici. Udaljili su se i taj osećaj je s vremenom postao sve jači ", rekao je izvor.

"Ben je znao da će Dženifer podneti zahtev za razvod. To ga uopšte nije šokiralo. Zapravo, on joj je to dopustio" rekao je za britanski medij zajednički prijatelj bivšeg para.