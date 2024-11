Grajms i Mask uglavnom nisu javno govorili o svom sporu, ali Grajms je sada ipak podelila neke detalje o tome kako je to suđenje uticalo na nju.

"Provela sam godinu dana u borbi za starateljstvo u državi s užasnim majčinskim pravima, moje objave na Instagramu i manekenstvo korišćene su kao dokaz da nisam dobra majka i borila sam se da se odvojim od ljubavi svog života dok mi on postaje potpuno neprepoznatljiv - i to s tek delićem njegovih resursa (ili IQ-a ili strateškog iskustva), a za to vreme čitavih pet meseci nisam videla jedno od moje dece", rekla je.