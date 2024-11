Profimedia, EPA/Alec Tabak New York Daily New

Profimedia, EPA/Alec Tabak New York Daily New

RustZbog tragičnog događaja je reditelj filma odbio nekoliko zahteva da završi film, sve dok ga na to nije uverio Met Hačins, suprug ubijene: "Na početku nisam znao želim li to da uradim, da budem iskren, ali sam saznao da je to nešto što Met želi, što njena porodica želi, tako da se moje mišljenje promenilo", rekao je on.