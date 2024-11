- Kada me je pitao vladika Atanasije šta je ljubav, rekoh "nemam pojma". Kaže on: "Pažnja, magarče, pažnja. Ja se brinem da li ti je hladno, je l' si gladan, je l' si dobro. Ja te volim, ja brinem o tebi. To je ljubav, nije ljubav strast ili pohota". Zaljubljenost nema veze sa pravom ljubavlju. Zato je prava ljubav "ohristovljena ljubav". To bih rekao i sebi i tvom sinu i mom sinu. Zakazao sam kao roditelj. Jedino sam uspeo da im kažem: "Idite u crkvu i molite se Bogu." Nisam zadovoljan svojim učinkom. Deca moja su bolja nego što sam ja zaslužio. Bolja su nego ja. Rastu i Bog se brine o njima. Bio bih najsrećniji da je Bog moje molitve prihvatio. Brinem se da moji gresi ne naude mojoj deci. Verujem da to Bog neće dopustiti - rekao je Pejaković.