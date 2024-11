Nita Ambani se ovog poziva i dan danas seća do tančina, i to sa širokim osmehom, jer je za isti vezana jedna mala, zabavna anegdota. Naime, ona je bila zauzeta pripremama za ispit kod kuće kada je zazvonio telefon. Podigla je slušalicu, a osoba sa druge strane žice predstavila se kao Džirubhaj Ambani, čovek koji je u Indiji bio toliko poznat da Nita nije mogla da poveruje da bi on mogao da je zove. Bila je uverena da neko želi da se našali sa njom, pa je jednostavno spustila slušalicu. Telefon je ponovo zazvonio, a ljutita Nita se javila, zamolivši čoveka da je ne pravi budalom. Na treći poziv nije odgovorila, već se njen otac javio na telefon. Nita je u više navrata istakla da nikada neće zaboraviti kako se izraz lica njenog oca promenio tokom razgovora, nakon čega joj je rekao da je to zaista Džirubhaj Ambani i da mora pristojno da razgovara sa njim.