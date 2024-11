Pre šest decenija, 19. maja 1962. godine, Merilin je u Medison skver gardenu u Njujorku otpevala nezaboravnu rođendansku pesmu Džonu F. Kenediju koji je tada bio u ljubavi sa Džeki, a taj trenutak podseća nas na njihov odnos koji nikada nije prestao da bude tema kontroverzi. Još uvek je misterija i smrt glumice , koja je pronađena mrtva u svom stanu u Los Anđelesu 5. avgusta 1962. godine. Da li je to bilo ubistvo , nesrećan slučaj ili samoubistvo i dalje nije jasno.

Veza između Merilin i Džona F. Kenedija nije do kraja razrešena, jer se stalno pojavljuju novi detalji. Autor Kristofer Andersen u svojoj knjizi "These Few Precious Days" pominje i telefonski razgovor između Merilin i Džeki Kenedi, gde joj glumica navodno kaže da je u vezi sa njenim mužem, a Džeki joj odgovara sarkastično da će se uskoro udati za Džona, preuzeti odgovornost prve dame, dok će ona otići i ostaviti sve probleme, piše "Daily mail". Iako ovakav odgovor može delovati ravnodušno, tvrdilo se da je Džeki najviše smetala upravo ta veza njenog muža sa Monro, a mnogi tvrde da je Merilin verovala da će se udati za Džona F. Kenedija.