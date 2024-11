Jovana je pozirala sa koleginicom Natašom Ninković, koja joj je došla u posetu i to postavila na svoj stori na društvenoj mreži Instagram. Njih dve su sedele na krevetu sa osmehom na licu, a svima je za oko zapao Jovanin stomak do zuba, kao i to, da buduća mama blista od sreće.

Antonio Ahel/ATAImages

printscreen/youtube/natasaninkovic

Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

- Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beograđane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba - govorio je glumac.

Damir Dervišagić Jovana i Goran

Jovana bila u vezi sa Bogdanom Bogdanovićem

Jovana i Goran već dugi niz godina uživaju u ljubavi, a malo ko zna da je Jovana pre njega bila u ljubavi sa srpskim košarkašem Bogdanom Bogdanovićem, međutim njihova ljubav nije opstala zbog daljine.

Melissa Tamez/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Bogdan Bogdanović

Do kraha veze je došlo, kako se pisalo, zbog razdvojenosti, jer dok je on živeo u Americi, Jovana je u Srbiji gradila karijeru. Navodno, Jovanu i Bogdana upoznala je koleginica Jelisaveta Orašanin koja je u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem, i to na snimanju serije "Senke nad Balkanom"

Da Goranovom nisu mogle da odole mnoge žene, govori i činjenica da je bio u vezi sa nekadašnjom pevačicom benda E.T. Lanom Klingor Mihić. Međutim, kako su tada pisali mediji, njegovi roditelji nisu bili presrećni njegovim izborom. Lana je otvoreno u javnosti pričala o njemu.

Printscreen/Superstar Jelisaveta Orašanin

- Tih šest meseci, koliko smo bili u vezi, bilo je prelepo razdoblje, ali život ide dalje, a nas dvoje smo zbog brojnih obaveza retko uspevali da se viđamo i gradimo vezu. Na kraju smo seli kao odrasli 30-godišnjaci i zaključili da je bolje da ostanemo prijatelji. Kako i ne bismo, kad je Goran jedna vrlo normalna, stabilna i topla osoba koja je bila uz mene u važnim životnim situacijama - prokomentarisala je pevačica.

