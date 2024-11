Manekenka Džen En , zvezda emisije "America‘s Next Top Model", tužila je repera Kanjea Vesta za navodno seksualno nasilje koje se dogodilo na snimanju muzičkog spota 2010. godine. Džen je nasilje opisala kao "pornografsko davljenje" i "BDSM fetiše" , a osim Vesta je tužila i Universal Music Group.

U svojoj tužbi tvrdi kako ju je Vest tokom snimanja davio do te mere da je izgubila svest. Ispričala je kako su joj naredili da sedne na stolicu pre nego što se Vest popeo na nju i počeo da je uznemirava. "Ovo je umetnost. Ovo je je*ena umetnost. Ja sam kao Pikaso", navodno je vikao.

Sve se dogodilo tokom snimanja spota za pesmu "In For the Kill" koju je Vest snimio sa sastavom La Roux. Pre snimanja ju je Kanje odabrao iz grupe devojaka i rekao: "Dajte mi ovu Azijatkinju." Nakon što je En stigla na snimanje i obukla donji veš, Vest joj je rekao: "Zato sam te odabrao." Manekenka je rekla i da je pevačica sastava rekla prijateljici da je na setu svedočila "uznemirujućem" ponašanju.