Reper Šon Didi Kombs poslao je "pismo o prekidu i odustajanju" , odnosno nalog za zabranu određenih aktivnosti svom bivšem štićeniku Šajniju Barou , a sve zbog njegovog novog dokumentarca. Reper navodno nije zatražio da se u potpunosti zaustavi objavljivanje filma, kako navodi izvor, nego želi da bude siguran da su činjenice u njemu tačne. Razlog je to što je Šajni naveo da je preuzeo krivicu za incident koji se dogodio pre 25 godina, a u kom su učestvovali on i Didi.

Predstavnici kompanije Andscape, koja je napravila film, nisu komentarisali Didijev potez, ali su izvori bliski reperu i filmu potvrdili da je reper poslao pismo Šajniju, prenosi Page Six.

U svom novom dokumentarcu je Šajni, koji danas radi kao vođa opozicije u Belizeu, rekao kako Kombsova dela sada "izlaze na videlo" te da smatra kako su mu smestili da njega okrive za incident koji se dogodio. "Svi su se provodili i zabavljali se s Didijem dok sam ja morao da trunem u zatvoru", rekao je on u filmu.

U jednom intervjuu je rekao da veruje kako je štitio Didija, ali da je on na suđenje doveo svedoke da svedoče protiv njega. Isti svedoci, prema njegovim rečima, rekli su da je "osoba bez kontrole koja je pokazala 'pokvareno ponašanje'". "To ne može biti dalje od istine", ispričao je on. Dodao je i kako nije hteo da "prekrši kod časti" i dovede druge u nevolju.