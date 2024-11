"Nisam imao para, pa sam zaustavljao kamione na putu. Hteo sam da stignem do Beograda. Jedan kamiondžija dovezao me je do glavnog trga u Nišu i tu me ostavio. Padala je kiša, smračilo se, a ja sam se našao sam u nepoznatom gradu, usred noći. Ipak, želeo sam da osetim kako pulsira život u Nišu. Nisam se osećao drugačijim od sveta oko sebe. Farmerke, majica, ranac na leđima, nešto para u džepu," započeo je svoju priču De Niro pa nastavio: