"Nemam dece jer je to moj izbor trenutno, to nije nešto o čemu smo razmišljali i mislim da to ne bi trebalo da bude tabu tema. Prošla sam kroz trudnoće i pobačaje i znam koliko to može biti traumatično i devastirajuće za osobu i vezu. Bila sam na tom putu s bivšim partnerima i previše je. Gledam u predivan život koji imamo sada i kako se ne opterećujemo time", ispričala je ona.