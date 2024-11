" Ja sam pio mnogo i neumereno . Srećom, prestao sam u 42. godini, zato to nije uzelo toliko maha. Nije se toliko videlo, jer kada je čovek mlad on podnese i razne druge tekobe, a ne samo alkohol. Prestao sam da pijem 1. aprila 2002. godine, znači, ne pijem već 20 godina . Ranije sam rekao da neću piti 18 godina, dok ne postanem punoletan, trezan, ali kad je došla ta 18. godina, nije mi palo na um da nastavim. Ja pričam mnogo o tome i svi mi kažu nemoj, ali ja i dalje pričam zato što mislim i video sam nekoliko primera da mogu da utičem na ljude . Pričati o tome, utiče pozitivno na ljude da se oslobode tog zla, koje se zove alkohol," rekao je glumac svojevremeno pa nastavio:

"Ja sam od ranog detinjstva pio. To je takvo okruženje, moj otac je mnogo pio, moj stric je pio, svi su mi govorili, nemoj toliko, jer ja kad sam krenuo da pijem, ja sam pio 2 litra žestine svaki dan i nije bilo pitanje nemoj da piješ, nego nemoj toliko.Mi kao društvo i kao narod, smo skloni da zaboravimo kakav je to otrov i koliko je to štetno i koliko alkohol zla nanosi porodicama. To da neko može dobro popiti smatramo vrlinom i ja sam se ponosio time.