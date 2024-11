TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Ipak, prema izvorima bliskim bivšem paru, ovakav stav je daleko od istine. Navodno je Dženifer nekoliko puta želela da se pomiri Aflekom, što je on odbio. Iako nikada nisu potvrdili pravi razlog razvoda, izvori tvrde da je svemu presudila pevačicina opsesija slavom. Ben je hteo da pobegne os svetla reflektora i da živi privatnim životom, ali latino diva uživala je u medijskoj pažnji.

Uz to, Ben pre nekoliko godina lečio od alkoholizma, a Dženifer je nedavno pokrenula svoj brend alkoholnog pića. To je razljutilo Afleka, koji je smatrao da ga supruga ne podržava u njegovom odvikavanju od zavisnosti. Jedan deo obožavaoca smatra i da njegov novi izgled nema nikakve veze s Dženifer, već jednostavno proživljava 'krizu srednjih godina'. To su mu nekoliko puta i poručili na društvenim mrežama, ali Aflek se ne obazire na komentare.