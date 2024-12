Irski glumac Piter O'Tul ostavio je trag i u teatru i na televiziji, ali će za starije generacije on zauvek ostati Lorens od Arabije, zahvaljujući istoimenom filmu iz 1962. godine, u kom je igrao glavnu ulogu. Mlađima je možda poznatiji kao Prijam u "Troji" , a u svakom slučaju on je jedno od najvećih imena u istoriji filma. Zabeležio je desetine uloga u ostvarenjima američke i britanske produkcije, a poslednji film u kom je igrao bio je "Diamond Cartel", koji je ugledao svetlo dana 2015. godine, dve godine posle O'Tulove smrti.

On je u odnose počeo da se upušta vrlo rano ― još kao dečak. Nevinost je izgubio kao trinaestogodišnjak, i to sa striptizetom i udovicom iz Španije koja je bila u pedesetim godinama i koja ga je navodno pet meseci "podučavala" veštinama. Međutim, kada ga je ona pitala da u svoj odnos uključe i jednog njenog klijenta koji bi platio za to, O'Tul je odbio i prekinuo ovu "vezu". Potom je počeo da menja partnerke i, reklo bi se, dugo nije stao.