- Pokucao sam na vrata da pitam treba li da ispraznim kantu za smeće, a ta devojka, koju tada nisam prepoznao, rekla je: ‘Ne, ali treba da me udariš.’ To je bilo u mojim prvim godinama rada tamo i nisam se osećao prijatno da to uradim. Odbio sam, ali to je verovatno najčudnija stvar koja mi se dogodila.