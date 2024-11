U intervjuu za rubriku "What I’ve Learnt" britanskog magazina "The Times" Haskel je podelio svoja zapažanja o kraljevskim predstavnicima . Kao dugogodišnji prijatelj Majka Tindala koji je u braku sa Zarom Tindal, ćerkom princeze Ane i nećakom kralja Čarlsa, Haskel je imao prilike da provodi vreme sa kraljevskom porodicom.

"Za one koji žele da se otarase monarhije – kada jednom nestane, nema povratka . Setite se da oni igraju važnu ulogu. Volim ono što rade," poručio je Haskel, ističući značaj monarhije.

Haskel je kasnije u knjizi "The Good, The Bad & The Rugby – Unleashed" istakao da su ovi doživljaji sa kraljevskom porodicom bili daleko otvoreniji nego što je očekivao.