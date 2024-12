Jedna osoba na koju se odnose stihovi nekih njegovih pesama je reper Paf Didi, koji se trenutno suočava s nizom optužbi za trgovinu ljudima i reketarenje

Slušaj vest

Eminem je u svojim pesmama prozivao poznate otkad se pojavio na sceni. Ako ste ikad poslušali njegove pesme, znaćete da se nimalo ne boji ni da ismeva - bilo to oštrijim tonom ili šalom na tuđi račun.

Jedna osoba na koju se odnose stihovi nekih njegovih pesama je reper Paf Didi, koji se trenutno suočava s nizom optužbi za trgovinu ljudima i reketarenje. Navodi se da je seksualno zlostavljao žene i terao ih da učestvuju u seks-zabavama i drogiranje služeći se pretnjama i nasiljem.

Pa krenimo redom.

Any man (1999.)

"Original Bad Boy on the case, cover your face. Came in the place blowed, and sprayed Puffy with Mase", stihovi su pesme Any man. Ovo je, smatraju mnogi, samo jedna od šaljivih kritika upućenih Didiju i kolegi reperu Maseu.

Foto: Profimedia



Marshall Mathers (2000.)

"You little groupie bitch, get off me, go fuck Puffy."

2000-tih godina Eminem se već etablirao kao mladi umetnik spreman da se suprotstavi velikim imenima poput Didija.

I'm back (2000.)

"Cause if I ever stuck it to any singer in showbiz. It’d be Jennifer Lopez and Puffy, you know this. I’m sorry, Puff, but I don’t give a fuck." Ovaj stih čini se kao referenca na vezu Didija i Dženifer Lopez. Naime, glumica i reper bili su u vezi između 1999. i 2001. godine, a jednom je prilikom Dženifer je uhapšena s njim nakon pucnjave u Njujorku.

Lopez je poslednjih nekoliko godina imala samo lepe reči za Paf Didija. U intervjuu za Access Hollywood 2014. rekla je da joj je on "dao smernice i naučio je puno stvari" te da "još uvek postoji toliko međusobnog poštovanja i divljenja" između njih.

Iako su njegovi prethodni stihovi bili prostački, mogu se smatrati prilično šaljivim, ali krajem 2010. Eminemovi udarci na Didija postali su ozbiljniji.

Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Killshot (2018.)

"Kells, the day you put out a hit is the day Diddy admits that he put the hit out that got Pac killed."

Eminem je završio pesmu rečima "Samo sviram, Didi, znaš da te volim" U ovim stihovima Eminem se referira na ubistvo Tupaka Šakura.

Šakur je ubijen kada je imao 25 godina, a preminuo je usled povreda dobijenih u pucnjavi 1996. godine. Prošle godine, gotovo tri decenije nakon incidenta, uhapšen je bivši član bande Duane “Kif D” Dejvis, koji je osuđen za ubistvo. On tvrdi da je Didi platio milion dolara za Šakurovo ubistvo.

Ipak, Didi je 2008. godine negirao povezanost s Tupakovim ubojstvom, izjavivši da je ta priča lažna i smešna. "Ni Notorious B.I.G. ni ja nismo imali nikakve informacije o napadu pre, tokom ni nakon njegovog izvršenja", rekao je tada.

Foto: JR Davis / Newscom / Profimedia

Godzilla (2020.)

"They call me Diddy because I make bands, and I call getting cheese a cakewalk."

Ovaj stih je veliki podsetnik na Didijev MTV rijaliti šou "Making The Band" iz ranih 2000-tih. Pevači i umetnici takmičili su se za priliku da postanu sledeća velika pevačka grupa koju će producent stvoriti.

U jednoj zloglasnoj epizodi naterao je članove grupe da hodaju devet kilometara po Bruklinskom mostu kako bi mu doneli krišku čiz kejka iz određene pekare. Ova epizoda nije bila dobro prihvaćena od strane gledaoca jer su neki smatrali da je ponižavajuća i besmislena, uprkos didijevim tvrdnjama da je hteo da testira njihovu predanost i otpornost.

Fuel (2024.)

"Notorious B.I.G.'s death was the domino effect of 2Pac’s murder, like facial tissue, whose clock should I clean next? Puff's?"

"Til he's in police handcuffs, guilty, will he step up?"

I iz iste pjesme, dodao je:

"A R-A-P-E-R. Got so many S-As, S-As. Wait, he didn't just spell RAPPER and leave out a P, did he?"

Stihovi pesme više se odnose na trenutne probleme s kojima se Didi suočava nakon što su ga brojne žrtve optužile za zlostavljanje i silovanje.

Foto: WG/MPI / Film Stills / Profimedia

Antichrist (2024.)

"Next idiot ask me is getting his ass beat worse than Diddy did - ut on the real, though, she probably ran out the room with his fucking dildo" - stih koji se verovatno odnosi na video Didija i Kejsi, koji je šokirao svet.

Naime, u maju ove godine svet je uznemirilo snimak nadzornih kamera na kojem se vidi kako je Didi brutalno pretukao Kejsi u hotelu InterContinental u Los Anđelesu 2016. godine. Reper je nakon toga priznao da je pretukao bivšu.

Šta je tipovanje i kako se zaštiti: