“ Tata je rekao da tako ti je to kad ideš na ultrazvuk privatniku koji ti nije pre godinu dana video rak. Mama je rekla, bar je došla odmah na red, da je bila na listi čekala bi pet godina… Je*ote, bio bi isti ku*ac.”

“ Krešiću moj, tvoji tata i mama su me već zakopali. ” “Zašto plačeš, nona?”

“Tata je rekao da ako odeš u dom da nam tri tvoje kuće neće biti dosta za platiti dom i da će te u domu Ukrajinke i Nepalice slati u ku*ac za 2.500 eura mesečno i da je bolje smrt nego dom u Hrvatskoj i da nećeš biti u samici jer je to 3.500 eura.”

"Moj je rak j****o redak, zove se rak žučnih kanalića, čini mi se. Nisam pročitala ni otpusno pismo ni tip ni Internet prognoze. Doduše negde sam naletela da od prvih simptoma do smrti imaš čak tri meseca da prevariš muža, razbaštiniš decu ili ljubavnika pošalješ u k***c. I nije neki rok. Samo 5% srećnika može da se operiše. Ta sam. Najpre sam otišla u Svetu Nedelju u Radiohirurgiju da mi rak spale pre operacije. Spalili su mi rak i džep jer nisam "ušla u kvotu". Naime, država ima sporazum sa tom ustanovom po kome određeni broj Hrvatica i Hrvata ulazi u "kvotu". Ostali ili crknu od raka ili im u pomoć uskoče prijatelji. Hvala prijatelji! Naravno da su povlašćeni građani ove zemlje u "kvoti" i pre nego što dobiju rak ali to znamo. Ja sam čak saznala i ime lika koji me precrtao iako taj podatak nisam tražila. Na neki sam način počašćena što nisam deo lopovske ekipe kojoj ni rak ništa ne može. Tu nikako ne mislim na mnoge bolesne koji su ipak uskočili iako nisu hadezeovski gadovi", napisala je nedavno.