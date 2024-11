I Helena i Sakis svetu su poznati ne samo po svojim učešćima na Evroviziji već i po svojim vanvremenskim karijerama . Nakon što je odnela prvu i jedinu pobedu Grčkoj na Evroviziji 2005. godine, učestvujući sa numerom "My Number One", Helena je trijumpfovala u Kijevu, što je izuzetno doprinelo njenoj popularnosti.

Rame uz rame sa njom, Sakis Ruvas takođe je stekao veliku popularnost nakon što je, 2004. godine, nastupio na Evroviziji sa pesmom "Shake It" kada je osvojio treće mesto. Godine 2009. Sakis je ponovo okušao sreću na Evroviziji kada je sa pesmom "This Is Our Night" dospeo na sedmo mesto.