Nije veliki broj ljudi sa ovih prostora uspelo da stvori karijeru "preko bare", odnosno, da ostvari američki san. Jedna od onih kojoj je to pošlo za rukom je i lepa glumica Stana Katić .

"Zapravo mi još uvek nije jasan proces razmišljanja koji stoji iza toga kako je to propalo. Bolelo je i bio je težak kraj, ali sada, skoro dve godine kasnije... Upoznala sam toliko lepih ljudi na tom projektu, to je jedino bitno ," rekla je Stana i objasnila da je bila "zbunjena čitavim iskustvom sa otkazom" i prilično "povređena iznenadnim završetkom"

Međutim, kasnije su se pojavili i navodi da nije bio problem odnos sa kolegom na setu, već da je Stana dobila otkaz jer nisu mogli da je plaćaju , s obzirom na to da je u tom trenutku bila najtraženija i najplaćenija televizijska glumica .

Posle male pauze koju je napravila nakon što je postala majka, pred Katićevom je veoma zauzeta godina. Daje glas za Čudesnu ženu u "Justice League: Crisis on Infinite Earth - Part Two", i takođe će se pojaviti u televizijskoj seriji koja će se prikazivati od septembra "Murder in a Small Town".