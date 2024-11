Globalna zvezda Tejlor Svift proglašena je drugom najvećom pop zvezdom 21. veka prema "Billboardu" , što je razljutilo njene obožavatelje. Billboard je posle objasnio svoju odluku, znajući da će najverovatnije postati vrlo kontroverzna. Rekli su da je to što je na drugom mestu samo još jedan pokazatelj njene moći.

To obrazloženje nije doprinelo smirivanju situacije, a fanovi Tejlor Svift su svoje mišljenje iskazali na društvenim mrežama. Listu su nazvali "šalom", a brojni su tvrdili kako je Svift "pokradena". "Ovo je patetično i trebalo bi to da ispravite", "Ko je odobrio ovu listu? Kao prvo, vaše liste su uvek neverovatno netačne", "Zaslužila je broj 1, ona je najveći muzičar svih vremena, ne samo 21. veka", "Kako je Tejlor 8. na listi najvećih umetnika svih vremena, a nije najveći muzičar ovog stoleća?" pisali su brojni.

Bilo je i onih koji su se složili s Billboardovim izborom, te su fanovima Tejlor Svift objašnjavali koliki je uticaj Bijonse imala na "kulturu, prodaju, brojeve i nagrade". "Ponekad ljudi moraju da shvate da to što ona ponavlja svoje albume i što su dosta slušani, ne čini umetnika velikim. Kad se vaš rad ponavlja i svaka pesma zvuči isto, ne možete biti broj 1 muzičar 21. stoleća. Pogotovo kad se takmičite protiv muzičarke koja je radila sve, od R&B-ja, kantrija pa sve do dens muzike", glasio je jedan od komentara.

Međutim, nezadovoljstvo se nije završilo na tim komentarima. Fanovi muzičarke počeli su da nabrajaju njene najveće uspehe, uključujući i to što je osvojila 14 Gremija i to što je imala koncertnu turneju s najvećom zaradom u istoriji.

"Bijonse je imala ogroman uticaj na industriju. Ona je razlog zašto veliki broj muzičara danas radi to što radi. Vi ste ili premladi da biste znali za njen uticaj ili ste u zabludi i ne vidite to i želite da mislite samo o prodaji", odbranili su Bijonse njeni fanovi. Pojedinci su zamolili obožavatelje dveju muzičarki da prestanu da se svađaju oko toga koja je od njih bolja, te su ih podsetili na to da su njih dve prijateljice.