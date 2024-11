- Porodicu smatram najbitnijim protivtegom za sve ono ružno što može da nam se u životu dogodi. Kada ste mlađi odlazak u kafanu posle predstave, druženje sa kolegama, piće sve to može da vas ponese. Mene na svu sreću nije nikada jer sam u supruzi i ćerkama imao sigurnu luku i nešto što me je držalo na zemlji. Istina je da ni ja ne žurim odmah kući posle predstave, adrenalin mora da se spusti, ali to su piće, dva, nekad i malo duže. Mera, međutim, mora da postoji i ja umem da je prepoznam. Mislim da je to jedan od razloga zašto me supruga nikada nije pitala: "Pa dobro Bodo, gde si do sada" - rekao je Ninković svojevremeno za Story, prenosi Blic.