U poslednje četiri decenije, napredak u lečenju HIV infekcije omogućio je ljudima sa HIV-om da žive zdrav život i spreče prenošenje infekcije na druge osobe.

Slušaj vest

Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, koji se od 1988. godine svake godine obležava 1. decembra, prilika je da ljudi širom sveta ujedine svoje napore u borbi protiv HIV/AIDS-a, iskažu svoju podršku osobama koje žive sa HIV-om i prisete se onih koji su umrli od bolesti i stanja povezanih sa AIDS -om. U poslednje četiri decenije, napredak u lečenju HIV infekcije omogućio je ljudima sa HIV-om da žive zdrav život i spreče prenošenje infekcije na druge osobe.

Glumac Čarli Šin je javno objavio da je HIV pozitivan 2015. godine, ali je tada već bio zaražen 4 godine. Njegovo ponašanje javnost je prvo smatrala krajnje kontroverznim jer je navodno nastavio da ima seksualne odnose sa ženama iako je znao da je pozitivan, ali se donekle iskupio kada je izjavio da više neće bežati od odgovornosti i obaveza, i da mu je bolest nametnula – da postane bolji čovek i pomogne drugima.

AT1 / Backgrid UK / Profimedia Čarli Šin

"Ovde sam da bih priznao da sam HIV pozitivan", rekao je glumac u svom prvom priznanju.

Život bez kočnica

Čarli je godinama živeo bez kočnice, a o tome svedoče tri propala braka koja ima iza sebe, a navodno je spavao sa više od 500 žena. Glumac je maltene zavistan od intimnih odnosa, a bez blama je priznao da je plaćao prostitutke i po nekoliko hiljada dolara za noć. Tu se nije završilo njegovo ludovanje koje ga je koštalo karijere, kada se dodatno odao svim mogućim porocima. Čarlija ništa nije mogao da smiri, ni žene, a ni deca koju je dobio. Kada je bio na vrhuncu slave 2008. godine po treći put je stao na ludi kamen i to sa Bruk Miler. Dobili su blizance, ali ni to ih nije držalo na okupu već su se posle tri godine rastali. Čarli je nastavio da se opija i živi poročnim životom. Porodic su ga i doveli do strašne dijagnoze koju je godinama skrivao od javnosti.

Reuters

Dijagnozu je godinama skrivao

Glumac je javno 2015. godine otkrio da je HIV pozitivan, kao i da već četiri godine živi sa ovom dijagnozom. Kako je tada priznao, zarazila ga je transseksualna prostitutka tokom intimnog odnosa.

"Uvek sam to promovisao i govorio da treba koristiti kondome. Jedne večeri bio sam previše pijan ili previše smoren i desilo se to što se desilo. Zbog HIV-a nemam prođu kod žena, i to je u redu. Šalim se na račun svoje dijagnoze jer moram. Inače je svima neprijatno", govorio je glumac o svojoj dijagnozi.

Preent Screen Ana Aleksander snimala je "Dva i po muškarca"

Srpska glumica otkrila kakav je Čarli bio na snimanju

Ana je imala priliku da zaigra u čuvenom popularnom sitkomu "Dva i po muškarca", gde je snimala rame uz rame sa kontroverznim Čarlijem Šinom.

- Uloga u toj seriji mi je bila prvi posao na televiziji u Americi. Uradila sam audiciju za jednu ulogu, a onda sam dobila neku potponu drugačiju. Moram da kažem da mi je to jedna od najmanje interesantnh uloga - govorila je Ana za Kurir.

Kako tvrdi glavna zvezda sitkoma imala je u to vreme velikih problema sa narkoticima:

Marina Lopičić Ana Aleksander

- To je bio period kada se Čarli Šin zaista puno drogirao i to je imalo svojih posledica. Taj set je bio nekako jako tužan i veoma tih iako je to bio sitkom. Samo jedan dan se sitkom snima pred živom publikom, a ostatak se snima bez nje. Oni samo montiraju snimke tog smeha. On je bio fin, ali je bio kao polumrtav. To je bilo vrlo interesantno. Kad smo na sceni on je bio probuđen, kao da mu nije ništa, savršen glumac. Kada završi naglo se i potpuno ugasi i dobije neki beživotni, umorni izraz lica - opisala je ona.