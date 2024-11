- Onda je on došao u našu kuhinju, prostački me je odmerio i kaže mi: 'Juče si bila k*rva, a danas si časna sestra, odluči se'. Ja mu na to odgovorila: 'Ne se*i'. To je bio prvi put da sam u životu digla ton na oca. On, divljak, meni komentariše suknju koju sam sama kupila. On je tada prišao meni, zgrabio me za odeću i bacio u stakleni ormar. Bila sam sva u krvi i staklu. Majka se tresla. U tom momentu sam uzela šerpu punu gulaša i bacila mu je u glavu. On se nekako odmakao, bio je sav u krvi, majka je skoro umrla. Ja sam ga htela ubiti. Odvela ga je onda majka doktoru, zakrpio mu je rane i nakon toga se vratio u svoju kafanu i rekao konobarici da sam ga htela ubiti. Konobarica mu je tad rekla: "A šta je do sad čekala?". Tada sam otišla od kuće u nameri da se više nikada ne vratim - ispričala je Vedrana svojevremeno.