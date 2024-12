Glumac je ranije bio u vezi s advokaticom Džoel, a počeli su da se zabavljaju tokom njegove sudske borbe s bivšom suprugom, Amber Herd. Ali, par nije dugo bio zajedno. "Ne govorimo o normalnom paru ovde. To nije velika, stabilna, predana ljubav i nisam siguran da je ikad bila. Ne znam jesu li zajedno na bilo koji način trenutno. Ne verujem da je to ozbiljna romantična veza. Prvo, tek je završio s ogromnom sudskom bitkom, ko bi mogao da se posveti nekom nakon toga? To je bio izuzetno traumatičan period za njega. Drugo, on je Džoni Dep i mislim da standardna posvećena veza nije za njega", rekao je izvor blizak glumcu nakon što je raskinuo s advokaticom.