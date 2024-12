- Bilo je jako napeto. Znam da sam davala, ali ne mogu da se setim da sam išta primila. Zar to nije strašno? Ja spremim sve poklone, a Čarls samo potpiše čestitke. Bilo je zastrašujuće i veoma razočaravajuće. Bez razdraganog ponašanja, puno tenzije, glupog ponašanja, šala koje bi spoljašnjima bile čudne, a insajderima razumljive - rekla je Dajana Mortonu i dodala:

- Rekla mi je da je bilo užasno hladno i da je večera morala biti gotova do tri sata: ‘Tri je sati i vreme je da me gledate na televiziji,’ govorila bi imitirajući, znate već koga. Kraljevska porodica je morala da gleda kraljičinu božićnu poruku na televiziji. Dajana je to nazivala obaveznim izvođenjem - navodi se.