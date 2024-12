Sinoćnja premijera filma "The Devil Wears Prada: The Musical" u Londonu bila je izuzetno emotivna. Autor muzike za ovo ostvarenje nije želeo da propusti događaj, a kako ima ozbiljne probleme sa vidom, kretao se uz pomoć supruga Dejvida Furniša i prijatelja, među kojima je bila i glumica Elizabet Herli. Slavni Elton Džon (77) otvoreno priča o svom lošem zdravstvenom stanju .

Elton Džon (77) i njegov suprug Dejvid Furniš (62) imaju sinove Zakarija (13) i Elajdžu (11). Legendarni Britanac dozvolio je da se snima njegova poslednja trogodišnja turneja "Farewell Yellow Brick Road" za potrebe nadolazećeg Disney+ filma "Elton John: Never Too Late".

"Želim da vidim našu decu kako se venčaju, ali mislim da neću biti tu za to", rekao je iskreno Eltron Džon. Ta izjava je veoma potresla njegovog muža sa kojim je u vezi od 2005. godine, pa je Furniš poručio: "To me jako uzrujalo, jer nekako mislim da će Elton živeti zauvek, svi to mislimo, a on je toliko živahan da je lako verovati u to, ali morate da se suočite sa stvarnošću".