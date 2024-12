Pokrenuta je ubrzo policijska istraga koja je trajala čak pet godina, ali nikada nije privedena kraju. Tajnu su obojica odneli u grob. Bezuspešno su traženi motivi zločina, koji do danas nisu razjašnjeni. Istragu su pratili protivrečni detalji i teorije koje nisu dovele do konačnog odgovora.

Endru Kunanan bio je nepoznat javnosti, do tog momenta, međutim bio je stara mušterija u policiji. Pre ubistva Versačea ubio je četvoricu muškaraca. Za jednog od njih, arhitektu Dejvida Medsona, dokazano je da je bio Kunananov ljubavnik.

Zbog čega je uopšte došlo do ubistva, pita se to danas Marfi, a mnogi su to pitanje postavljali nakon vesti da je Kunanan usmrtio Đanija.