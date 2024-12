Njenu popularnost donela je 1975. godina, kada je tumačila lik Dragane, dame sa šeširom, u seriji "Otpisani".

Glumica Zlata Numanagić (74), koja je u kultnoj seriji "Srećni ljudi" tumačila lik Lole, a nakon nekoliko hit uloga neprimetno se povukla iz javnog sveta, oprobala se i u ugostiteljstvu.

S obzirom na to da je gluma ostala njena najveća strast, nedavno smo je mogli videti u seriji "Igra sudbine".

Njenu popularnost donela je 1975. godina, kada je tumačila lik Dragane, dame sa šeširom, u seriji "Otpisani". Ova uloga savršeno je odražavala njenu prirodnu otmenost i prefinjenost, osobine koje je zadržala i van svetla reflektora. Izdvojila se i u serijama "Ljubav i mržnja" i "Moj rođak sa sela", gde je igrala neke od svojih najzapaženijih uloga.

Odlazak u Ameriku

"Otišla sam u Ameriku zbog ljubavi i udaje. Imam privilegiju da sam mogla da uradim sve što sam želela. Nikada mi nije bilo važno da biram između karijere i privatnog života. Želela sam pomalo oboje, i to sam i dobila. U karijeri sam postigla više nego što sam očekivala, i dala manje nego što sam mogla. Zbog toga nije trpeo moj privatni život i roditeljstvo. Možda je to moj balans, zbog kojeg mi ljudi kažu da sam tako normalna", zaključila je glumica.

Zlata je doživela ljubavnu priču kakvu je retko moguće videti, čak i na filmskom platnu. Kao mlada devojka zaljubila se u Đorđa Tokina, koji je bio njena prva i najveća ljubav. Međutim, njihovi putevi su se razdvojili, a Đorđe je otišao u Ameriku. Ipak, sudbina je odlučila da ih ponovo spoji, i to nakon 25 godina, kada se Đorđe kratko vratio u Beograd.

"Đorđe Tokin i ja smo se zaljubili kada smo bili suviše mladi i verovatno previše zaljubljeni. On je osamdesetih godina otišao da živi u Ameriku. Nakon četvrt veka, ponovo smo se sreli u Beogradu i otišli zajedno u Oklahomu.On je čovek kojeg sam zaista najviše volela u životu. U Americi smo proveli godinu i po dana", ispričala je Zlata.

Naglašava da je izuzetno zahvalna što je doživela takvu ljubav, iako je bila kratkog trajanja. Nažalost, Đorđe se ubrzo razboleo i preminuo. Uz njega je verovala da prava ljubav može da se dogodi i u zrelim godinama.

"On je tamo bio na doktoratu, a ja sam mu se pridružila kad sam završila snimanje. Nažalost, nakon godinu i po dana, Đorđe se razboleo i napustio nas. 'Dabogda imao, pa nemao' obično se koristi kao kletva, ali ja sam imala svoju bajku. Da njega nije bilo, ne bih verovala da prava ljubav postoji i u zrelim godinama. Pre njega sam mislila da ono što želim od života i ljubavi ne postoji, ali me je razuverio i pokazao mi da je sve moguće. Zauvek sam zahvalna zbog toga što sam imala", ispričala je glumica svojevremeno u intervjuu za Hello!

Sa Tokinom je uživala u ljubavi dok je snimala seriju "Srećni ljudi", te upravo ta serija budi u njoj prelepe, ali i setne uspomene. Ta sreća joj je omogućila da suvereno vlada sobom.

"Ljubav sa Đorđem ispunjavala me je samopouzdanjem, suvereno sam vladala sobom i ulogom. Unutrašnji sklad je presudan za sve, posebno za glumca, jer ako u pozadini ima tuge, boli i neudobnosti u sopstvenoj koži, to se odmah odražava na licu. Jedan od razloga zbog kojih ne volim da gledam sebe u ovoj seriji, jeste što me podseća na period kada sam bila veoma srećna, a sada imam samo setne uspomene", zaključila je Zlata.

"Danas su honorari uvredljivi"

Zlata je primetila da se danas gotovo ne snimaju novi projekti, a da je kvalitet onih koji postoje sve niži. "Dobijala sam trostruko veće honorare nego što je to slučaj danas. Srećom, 'Srećni ljudi' su jedan od poslednjih projekata za koje i dalje zarađujem novac od repriza. To su bili autorski ugovori, pa će moj sin, kad odem sa ovog sveta, još nekoliko godina imati prava na određeni postotak tih tantijema. Tada sam zamenila Tanju Bošković nakon 25 epizoda, bio je to pravi 'rudarski' posao, ali sam bila i dobro plaćena. Danas mi nude mnogo toga, ali sam to odbila, jer su honorari uvredljivi. Ne moram da radim zbog novca, želim da radim zbog posla. Bolje bi mi bilo da mi kažu: 'Evo vam jedan dinar da radite', nego da mi daju 50 ili 150 evra, koliko mi sada nude. Nisam zaslužila da me neko tako uvredi", priznala je Zlata.

Glumica se osvrnula na priče koje su kružile o tome da je bila kuvarica i konobarica u Albaniji, naglašavajući da joj te informacije smetaju i štete njenim glumačkim angažmanima.

"Žao mi je što je u javnosti ispalo da ja kelnerišem u Albaniji, gde smo moja koleginica i ja držale restoran. Radile smo jednu letnju sezonu. Dogovor je bio da, ako dobijem poslovne ponude, moram da napustim taj posao, i tako se na kraju i desilo. Nas dve smo iznajmile opremljeni restoran i, po potrebi, pomagale kao kelnerice. Nisam kelnerica u Albaniji, i to me poprilično vređa i smeta mome poslu", izjavila je.

Meštani, koje glumica opisuje kao divne, srdačne i prostodušne ljude, dugo nisu znali ko su dve Srpkinje koje su se "usudile" da prve i jedine otvore restoran u njihovom malom mestu. A kad im je Zlata rekla da je glumica, bukvalno su pali u nesvest.

"Najčešće su me viđali u radnoj uniformi, bez šminke, kako brišem terasu i stolove, idem u nabavku. Kad su na Jutjubu videli snimke iz 'Otpisanih' i 'Srećnih ljudi', nisu mogli da veruju. Zagledali su me, širili slike preko celog ekrana. A kad je krajem avgusta u nedeljnom izdanju njihovih novina 'Gazeta shqiptare', koje su pandan našoj 'Politici', izašao intervju sa mnom, onda su stvarno pali u nesvest. Mislim da onoliku fotografiju naši nisu objavljivali ni kad sam bila na naslovnim stranama", kaže Zlata i nastavlja:

"Znam da su mnogi pomislili da smo tamo imale probleme što smo otvorile restoran, ali to je glupost. Ljudi su nas dočekali raširenih ruku. Oni su ljubazan narod. Počev od policije, do službe za dezinsekciju, preko banke, pa sve do komšija koji su hotelijeri, svi su nam pomagali. Ako nam nešto nedostaje, oni bi nas vozili u nabavke... Ni u jednom momentu se nismo uplašile što otvaramo kafanu u Albaniji. A kada nam je restoran pun, što je svaki dan u sezoni, moja drugarica i ja bismo ušle u kuhinju i same spremale jela", rekla je svojevremeno, prenosi Stil.

Zdravstveni problemi

Ispričala je da je zbog zdravstvenih problema hitno završila na operacionom stolu, jer je otkrila da godinama ima kilu u organizmu.

"Sve je počelo sa malim kiselinama u stomaku. Kada bih pojela nešto ljuto ili previše hrane, mislila sam da je to zato što sam bila pušač. Stalno sam uzimala preparate za otklanjanje tog osećaja. Ako se previše jede ili ako je hrana prezačinjena, puno bibera... Gastroskopijom, koja je veoma neprijatan pregled, ustanovljena mi je kila nekoliko godina pre operacije", ispričala je Zlata svojevremeno u emisiji "RTS ordinacija" i dodala:

Lekar joj je objasnio da je kila bila veoma stara i da je moguće da se pojavila tokom porođaja, usled napona. U početku nije mogla odmah da se operiše, pa je nastavila da koristi sredstva koja su joj olakšavala varenje. Međutim, ubrzo je počela da oseća učestalo lupanje srca, misleći da je to aritmija ili problem sa štitnom žlezdom. Obraćala se kardiologu i endokrinologu, ali nije mogla da utvrdi uzrok. Počela je da spava u polusedećem položaju jer joj je sve smetalo, a nije mogla ni da diše kako treba.

Situacija se pogoršala i postalo je jasno da mora hitno na operaciju. "Vratila sam se svom hirurgu, ponovo smo uradili gastroskopiju, i on mi je rekao: 'Zlato, kila je toliko narasla da je pomerila želudac u jednjak.' To je uzrokovalo osećaj sa srcem i nemogućnost da nađem odgovarajući položaj. Ove tegobe sam osećala nekoliko meseci, a konstatovano mi je da je želudac delimično otišao u jednjak. Morala sam na hitnu operaciju, ali su me obavestili da bi možda morali da skidaju kožu kako bi mi produžili jednjak", ispričala je.

Nakon operacije, Zlata je drastično smršala, izgubivši 18 kilograma u vrlo kratkom vremenu. Lekari su se zabrinuli, misleći da se dešava nešto ozbiljno, ali se na kraju ispostavilo da je sve u redu. Njeno telo je reagovalo na specifičan režim ishrane koji je morala da poštuje nakon svega što je prošla.

Evo kako Zlata Numanagić danas izgleda:

Zlata Numanagić

