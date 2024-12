Tamara se modnim dizajnom bavi više od 15 godina i živi na relaciji Italija-Amerika-Srbija. Iako iza sebe ima brojne uspešne revije, uključujući nagrade poput “Contribution to Fashion Creation Development” i “Young Design Award”, retko se eksponira u medijima. Poslednjih godina fokusirala se na održivu modu, koristeći materijale poput organske i reciklirane vune, kao i prirodno bojene kože.

„Danas ko god da počinje da radi bilo šta u modnom svetu mora da bude odgovoran prema okolini. Ja sam se ovog puta fokusirala na jakne i kapute koje bi svaka moderna žena trebalo da ima u svom ormaru i to su vanvremenski i vansezonski komadi. U mom slučaju to nije brza moda, to su kvalitetni komadi koji su urađeni u Italiji i svakako su održiv“, istakla je u jednom od intervjua.