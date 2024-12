"Danas sam stigla u Veneciju i nedugo zatim saznala da je moja predivna, hrabra majka Džanel An Kidman upravo preminula. U šoku sam i moram da idem svojoj porodici, ali ova nagrada je za nju, ona me oblikovala, ona me vodila, ona me stvorila. Izuzetno sam zahvalna što mogu svima vama da izgovorim njeno ime kroz Halinu. Sudar života i umetnosti je težak, a moje srce je slomljeno. Volimo vas sve", poručila je glumica preko rediteljke.