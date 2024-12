Poput njene majke, Debi se takođe rano ostvarila kao roditelj. Eminema, rođenog kao Maršal Brus Meters III, na svet je donela 17. oktobra 1972. godine, u svojoj osamnaestoj godini. Od njegovih tinejdžerskih dana, Debi i Maršal imali su problematičan odnos koji je eskalirao nakon objavljivanja njegove pesme "Cleanin' Out My Closet" (2002. godine), u kojoj je Eminem opevao njihov odnos, a zbog koje ga je Debi tužila za klevetu i tražila iznos od 11 miliona dolara.

"Nikada neću odustati od svoje dece. Neću odustati ni od koga. Postoji nada za sve. Stvar je u tome da jednostavno progutate svoj ponos. To je kao unovčeni ček. Gotovo je, gotovo je. Morate da idete dalje," izjavila je Debi jednom prilikom za "Village Voice", prenosi " People ".

"Jedna od njih se zvala Debi, baš kao i ja. To mi je slomilo srce. To je značilo da postoje dve Debie Nelson, i on je očigledno više voleo svoju usvojenu ćerku od mene. Potpuno nam je okrenuo leđa, ponašajući se kao da ne postojimo," kazala je Debi svojevremeno.