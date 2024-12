"Ja sam tamna, crna žena i volim ono što jesam i volim kako izgledam, izbeljivanje jednostavno nije moja stvar. Ako ljudi to rade, to je njihova stvar i ako imaju priliku neka rade. Ja ne osuđujem, ali vi to činite... Ostajem pri tome da ne osuđujem i držim se toga, ali ne, ja zapravo ne izbeljujem svoju kožu. Jesmo li sada to raščistili?", dodala je Vilijams.