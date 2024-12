Pevačica Lili Alen imala je niz šokantnih i kontroverznih izjava koje su u javnosti izazvale burne reakcije. Jedna od njih tiče se i one o intimnim odnosima.

" Mislim da nikad nisam imala seks sa nekim, a da nisam bila pijana pre nego što sam upoznala njega" , izjavila je Lili za The Times.

Tvrdi da je od rane dobi znala da će imati problema s zavisnošću zato što je to bila česta pojava u njenoj porodici. Jednom prilikom je čak videla svog oca Kita Alena da uzima kokain. Kad je upoznala sadašnjeg supruga Davida, tvrdi, shvatila je da u seksu može uživati i bez alkohola.

"To je sasvim druga stvar. To je svesno i stvarno", istakla je 39-godišnja Britanka.

I ona i Harbor imaju iskustva s alkoholizmom. David je trezan od svoje 25. godine, a pevačica je nedavno obeležila petu godišnjicu trezvenosti. Uz to je Alen ambasadorka dobrotvorne organizacije za zavisnot Forward Trust, čija je pokroviteljka Kejt Midlton.

"Deca su mi uništila karijeru. Volim ih i upotpunjuju me, ali što se tiče pop-karijere, potpuno su mi je uništile," rekla je ona i istkla da ljudi "ne mogu imati sve" što žele.

"Stvarno me živcira kad ljudi kažu da možeš imati sve jer, iskreno, ne možeš. Neki ljudi biraju svoju karijeru umesto svoje dece i to je njihova stvar, ali moji su roditelji bili prilično odsutni kad sam bila klinka. Osećam se kao da je to ostavilo neke gadne ožiljke na meni koje nisam voljna ponoviti na svojoj deci," istakla je Lili.