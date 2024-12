U podkastu "We Need to Talk" rekla je da se sve dešavalo pre nego što je učestvovala u u pomenutom rijaliti šou, kada je bila u vezi sa starijim muškarcem. Megan je priznala da su odlučili da ona prekine trudnoću nakon čega je njen bivši postao nasilan . U povratku kući sa ove procedure pobesneo je i fizički je napao.

"Rekao je: 'Odvratna si. Upravo si ubila našu bebu', a onda je dodao: 'muka mi je', a onda je uzeo kaiš, omotao ga oko mog vrata, ugrizao me za nos - to je bilo nakon što sam imala operaciju nosa - i rekao: 'Misliš li da si lepa sa tim novim nosem?' Bila sam toliko šokirana da nisam mogla ni da zaplačem. Nisam mogla da dišem", rekla je ona i dodala da je "imala 10 sekundi" da pobegne od bivšeg, koji joj je pretio da će je ubiti.

Bivši ju je potom odveo u kuću u kojoj je živela, ali njena noćna mora tada nije prestala. Kasnije je došao u kuću u kojoj je živela sa roditeljima sa pajserom u ruci. Zatim se posvađao sa njenim ocem Kevinom i počeo da davi njenu majku Džastin. Porodica je pobegla do svog automobila, ali je on bacio polugu kroz zadnji prozor automobila.

Megan je incident prijavila policiji, kasnije je svedočila protiv njega na sudu, a on je osuđen na mesec i po dana zatvora. Nasilje je pretrpela i u drugoj vezi, u kojoj ju je bivši napao nožem. Ona je objasnila da je pokušala da raskine sa dečkom nakon čega joj je on stavio nož pod grlo.

" Stavio mi je nož pod grlo i rekao mi da stavim njegove bankovne podatke u svoje onlajn bankarstvo kako bih mogla da mu prebacim 10.000 funti mesečno kao porez na to što ga ne volim. Ruke su mi se tresle, govorila sam: "U redu, u redu". Razbijao mi je celu kuću i govorio:'Da, znam da me ne voliš, kučko ", rekla je Megan.

" Ošamario me je, pala sam na krevet, onda je prošetao po sobi i rekao mi da sam gov**, da sam eskort gov**, da me niko neće poštovati. Samo sam pomislila: Treba li da pobegnem , rekla je Megan, koja je ranije radila kao striptizeta.

"Ne govorim ovo da ispadnem žrtva. To se dogodilo davno. Išla sam na terapiju i sad sam na dobro, ali želim da druge devojke znaju, nije važno koji je vaš posao, smatraju li ljudi da ste ku*ve ili da ste same krive za sve. Ili su vas vaši prijatelji mesecima upozoravali da ostavite tog čoveka, da nije dobar prema vama. Nisu važne okolnosti u kojima se to dogodilo. Ako je neko uradio ovako nešto, recite to nekome, prijavite", poručila je.