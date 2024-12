- Pronađene su 784 s*ks-igračke u kući Paf Didija. To je mnogo bilo čega, da imate kod kuće. Ja makarona nemam toliko. To je stvarno previše, zar ne? Neko je to morao da prebroji, tamo iz policije... Kao, dolazi čovek na posao, pita šta ima, šta da radi, „treba da se prebroje Didijeve igračke". Zamisli stigneš do 600. dilda i zbuniš se. „Prestanite s pričom, zbunjujete me... Moram opet..." - govorio je na Instagramu on u svom snimku, koji je i te kako izmamio reakcije publike.