Sa 13 spakovala kofere

- U Beograd i dom za srednjoškolce ‘Jelica Milovanovic’ sam došla sa 13 godina i tek sada mogu da shvatim težinu odluke, hrabrost i odgovornost roditelja, posebno majke, da me u tim godinama puste tako daleko od kuće - rekla je za Novu.

- To je moje selo južno od Ibra, put Peći. Selo me je uvek privlačilo i ono me vezuje za detinjstvo iz kojeg crpim inspiraciju. Tamo sam kao mala provodila dosta vremena. Svaki častan posao je je posao kojim bi trebalo da se ponosimo, nikako stidimo. Posao u kome smo mi mi, kada i nakon silnog umora možemo da zaspimo mirno, jer nam je savest čista i znamo da nikome nismo ništa loše uradili - objasnila je za Novu