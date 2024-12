Glumac Dejvid Džad Hejvort Lo je rođen 29. decembra 1972. Karijeru je započeo u pozorištu pre nego što je ostvario male uloge u raznim britanskim televizijskim produkcijama i igranim filmovima . Lou je stekao priznanje za ulogu u filmu Entonija Mingele Talentovani gospodin Ripli (The Talented Mr. Ripley), za koji je osvojio nagradu BAFTA za najboljeg glumca u sporednoj ulozi i bio nominovan za Oskara.

Njegov otac je bio najmlađi direktor u Londonu. Džud je odrastao sa starijom sestrom Natašom u Blekhitu, gde se školovao. Jedan od njegovih prvih poslova je to što je postao ambasador odeće u Aziji gde je 2008. godine postao međunarodno lice brenda i počeo da se pojavljuje u reklamnim kampanjama širom sveta.

- Biti tata je ono što se računa. Spavao sam do podneva, ali nije tako loše da ustanem u 7 i dam im doručak. Moja ćerka me je naterala da shvatim da ako postoji nešto što će od tebe učiniti čoveka, to je da kada ti ona da volju - rekao je za Parade 2009. godine.