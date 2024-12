" Bio je to strah, od te i mnogih drugih stvari, da će mi to preokrenuti život. Tad sam dosta dobro zarađivao i bio bih srećan da sam do kraja života radio ono čime sam se dotad bavio," rekao je.

Danijel Krejg je glumio Džejmsa Bonda od 2006. do 2021. godine, a uloge u filmovima "Casino Royale", "Quantum of Solace", "Skyfall", "Spectre" i "No Time to Die" učinili su ga jednim od najpoznatijih glumaca u toj kultnoj ulozi.