Princ Hari je negirao tvrdnje da bi mogao da se vrati u Ujedinjeno Kraljevstvo sa svojom porodicom. O tome je govorio tokom posete Njujorku, gde se pojavio na Dilbuk samitu, koji je organizovao The New York Times.

The Diana Award / Ferrari / Profimedia

The Diana Award / Ferrari / Profimedia

"Da. Veoma uživam da živim ovde i to što sam doveo svoju decu tu", odgovorio je Hari i dodao da se njegov američki život, bez kraljevskih odgovornosti, čini kao život kakav je njegova majka htela za njega.

MEGA / The Mega Agency / Profimedia

MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Hari i Megan su početkom 2020. šokirali svet odlukom da se povlače iz kraljevskih dužnosti i sele u SAD. I dok su mnogi za to okrivili Megan, nedavno je procurila informacija da je Hari imao želju da pobegne i pre nego što je upoznao sadašnju suprugu.

To je otkrio 2015. tokom putovanja na Novi Zeland, dakle godinu dana pre nego što je upoznao Megan. Kraljevska dopisnica Rijanon Mils prisetila se razgovora koji je tad vodila s Harijem.

MEGA / The Mega Agency / Profimedia

MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Pitala sam ga: 'Jesi li ikada razmišljao o tome da se odseliš?’ . Odgovorio mi je: 'Da, voleo bih da se odselim, ali ne mogu zbog onoga što treba da radim da podržim kraljicu’ ", otkrila je za The Sun's Royal Exclusive Show.

"Dakle, kad god mi neko kaže da je Megan kriva što su otišli, taj razgovor mi uvek padne na pamet jer je on to uvek imao u sebi - taj potencijal da skoči. Mislim da je Megan došla i rekla: ‘Drži me za ruku i skočićemo zajedno'", ispričala je.